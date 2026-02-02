Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch und beschädigte Fahrzeuge

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Einbruch in Reihenhaus - Wer hat etwas gesehen?

Zwei Unbekannte verschafften sich Ende vergangener Woche Zutritt zu einem Gebäude im Tauberbischofsheimer Friesenweg. Die Täter drangen zwischen Mittwoch und Samstag über die Terassentür in das Reihenhaus ein und durchsuchten das Erdgeschoss. Sie entwendeten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Täter werden als männlich, 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Einer der Männer hat ein rundes Gesicht mit markant langem Kinn, einen Backen- und Schnauzbart, buschige Augenbrauen, dunkles, volles Haar und eine sportliche Figur. Der andere Mann hat keinen Bart, trug dunkle Kleidung sowie eine schwarze Beanie-Mütze. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die beiden Männer beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Külsheim: Audi zerkratzt - Zeugen gesucht

Einen geparkten Audi A4 beschädigte eine unbekannte Person am Freitag in Külsheim. Der Täter machte sich zwischen 14.15 Uhr und 15 Uhr auf unbekannte Weise an dem Pkw in der Straße "Badersrain" zu schaffen und sorgte am rechten vorderen Kotflügel für einen Schaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Bad Mergentheim und Weikersheim: Heckscheiben eingeschlagen Werkzeuge entwendet

Am Wochenende schlugen Unbekannte in Bad Mergentheim und Weikersheim die Heckscheiben von mehreren Fahrzeugen ein. Drei VW Transporter standen zwischen Samstag gegen 16.30 Uhr und Montag gegen 6.30 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Bad Mergentheim. In diesem Zeitraum wurde bei allen Fahrzeugen die rechte Heckscheibe eingeschlagen und verschiedene Werkzeuge, wie Akkupresszangen, Akku-Schrauber sowie ein Messgerät aus dem Inneren entwendet

Auf dieselbe Art und Weise waren die Diebe noch an einem VW in der Weikersheimer Talstraße zugange und erbeuteten eine unbekannte Anzahl an Werkzeugen aus dem Pkw. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Hinweise werden vom Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell