Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei, Zeugen nach Automatenaufbruch, Unfallflucht und gefährlichem Fahrverhalten gesucht

Heilbronn (ots)

Hardheim-Schweinberg: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Zigarettenautomat in Schweinberg auf. Zwischen 22 Uhr am Samstagabend und 10:30 Uhr am nächsten Morgen öffneten der oder die Täter gewaltsam den Automaten in der Königheimer Straße und entwendeten Zigaretten und Scheingeld in noch unbekannter Höhe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06282 926660 an den Polizeiposten Walldürn.

Osterburken: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei und stürzt Am Freitagnachmittag flüchtete in Osterburken ein Rollerfahrer vor der Polizei. Gegen 16:20 Uhr fiel der 16-Jährige einer Polizeistreife in der Römerstraße auf, da er ohne Helm unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich daher den jungen Mann und seinen 14-jährigen Sozius einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Jugendliche sein Zweirad und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Adelsheim. Dort schnitt er zunächst die Kurve im Bereich der Wemmershöfer Straße, ohne auf den Gegenverkehr zu achten und kollidierte dabei fast mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Wenige Meter weiter wollte der Jugendliche auf einen Fußweg einbiegen, wobei der Roller wegrutschte und gegen einen dort abgestellten Pkw prallte. Fahrer und Sozius wurden nicht verletzt und konnten einer Kontrolle unterzogen werden. Ob Sachschaden entstand wird derzeit noch geprüft. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 16-Jährige den Roller auf einem Parkplatz im Bereich des Sportplatzes in Osterburken entdeckt und ihn unberechtigt in Gebrauch genommen hatte. Er muss sich nun wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verdacht des Diebstahls verantworten.

Waldbrunn-Oberdielbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagmittag in Oberdielbach und flüchtete anschließend. Zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr hatte eine 74-Jährige ihren Ford auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße abgestellt. In diesem Zeitraum blieb der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug an dem Ford hängen und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

B292/Elztal: Gefährlich schnell auf Bundesstraße unterwegs - Zeugen gesucht Nachdem ein 20-Jähriger am Freitagnachmittag gefährlich schnell über die Bundesstraße 292 raste, sucht die Polizei Zeugen. Kurz nach 13 Uhr war der junge Mann mit seinem Mercedes von Auerbach in Richtung Schefflenz unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsschild von Auerbach überholte er einen silbernen BMW mit hoher Geschwindigkeit und musste aufgrund von Gegenverkehr direkt nach dem Überholmanöver hinter dem vorausfahrenden Pkw einscheren. Direkt nachdem der Gegenverkehr passiert wurde, zog der Mercedes-Fahrer seinen Pkw bei äußerst geringem Abstand zum Vorausfahrenden erneut auf die Gegenfahrbahn und überholte diesen. Hierbei soll er sein Fahrzeug auf über 180 km/h beschleunigt haben und mit dieser Geschwindigkeit in eine langgezogene Rechtskurve eingefahren sein. Der Fahrer konnte aufgrund von Zeugenhinweisen im Anschluss ermittelt werden. Er gibt an, lediglich 100 km/h gefahren zu sein. Daher werden nun weitere Zeugen gesucht. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen BMWs mit Bad Mergentheimer Kennzeichen, welcher kurz nach dem Auerbacher Ortsschild durch den Mercedes überholt wurde. Auch der Lenker des zu diesem Zeitpunkt entgegenkommenden dunklen Pkw wird als Zeuge gesucht. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

