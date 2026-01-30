PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Klarstellung nach Einsatz wegen Swatting-Anruf und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Klarstellung nach Polizeieinsatz in Pfedelbach: Mann wurde Opfer eines Swatting-Anrufs Ein Mann aus Pfedelbach wurde am Donnerstagnachmittag Opfer eines sogenannten Swatting-Anrufs. Gegen 16:45 Uhr hatte sich ein Unbekannter bei der Polizei gemeldet und behauptet, eine schwere Straftat begangen zu haben. Der Anrufer nannte dabei eine Adresse in Pfedelbach (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6206886). Die Polizei reagierte umgehend und nahm den Anschlussinhaber der Telefonnummer, die für den Anruf verwendet worden war, an der genannten Adresse kurzzeitig fest. Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Telefonnummer des Festgenommenen wahrscheinlich von einem Unbekannten gespooft worden war, um den Verdacht auf den Anschlussinhaber zu lenken. Der Mann aus Pfedelbach wurde befragt und die Festnahme unverzüglich aufgehoben. Die Ermittlungen zur Identität des unbekannten Anrufers dauern an.

Künzelsau: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Am Donnerstag wurde in Künzelsau ein VW ID.4 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Besitzer hatte das Auto gegen 7:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Unternehmens (Parkplatz P5) in der Schliffenstraße abgestellt. Als der Autobesitzer gegen 17.15 Uhr zu seinem Wagen kam, stellte er eine frische Beschädigung an der Kofferraumklappe fest. Vermutlich durch einen Fahrfehler beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker, den an der Ladesäule geparkten VW und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

