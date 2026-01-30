Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Brand und Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Hardheim: Brand in Tierkörperbeseitigungsanlage

Am Donnerstag gegen 22.00 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Tierkörperbeseitigungsanlage in Hardheim ein Feuer auf dem Firmengelände. An einer Presse entzündete sich wohl das dort ausgeschiedene Fett, wodurch die Presse Feuer fing. Trotz sofortiger Löschversuche der Mitarbeiter mussten die Feuerwehren der umliegenden Orte anrücken, um die Flammen zu stoppen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an, da sich das Fett immer wieder erneut entzündete. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden, der ersten Schätzungen nach mit mehr als 100.000 Euro beziffert wird.

Neunkirchen: Fahrzeug überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Am Donnerstagmorgen überschlug sich eine Autofahrerin bei Neunkirchen mit ihrem Fahrzeug. Gegen 10.40 Uhr war die 23-Jährige mit ihrem VW auf der Landesstraße 633 von Neckarzimmern in Richtung Neckargerach unterwegs. In einer Rechtskurve kam die Pkw-Lenkerin wohl aufgrund der nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Schlingern. Hierbei kollidierte ihr Wagen zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden Opel und kam dann rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der VW gegen einen Telefonmasten, wodurch sich das Auto überschlug und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Der Telefonmast brach durch den Unfall ab. Die 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Opel blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

