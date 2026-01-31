Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn von Samstag, 31.01.2026, aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Cleebronn und Güglingen-Frauenzimmern

Am Samstag, dem 31.01.2026, gegen 18:50 Uhr, ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2150 zwischen Cleebronn und Güglingen-Frauenzimmern. Ein 51-jähriger Fußgänger wollte in Begleitung seiner Frau die Fahrbahn überqueren. Der Mann lief einige Meter voraus. Er wurde beim Überqueren von einem aus Richtung Güglingen-Frauenzimmern kommenden Pkw Mercedes Benz erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch die eingetroffenen Rettungkräfte verstarb der Fußgänger noch an der Unfallstelle. Die Frau blieb unverletzt. Sie wurde durch einen Notfallseelsorger betreut. Der 60-jährige Pkw-Führer blieb unverletzt. Am Pkw Mercedes Benz entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Die K2150 war zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Sperrung dauert aktuell noch an.

Die Verkehrsunfallermittlungen werden durch die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter 07134-5130 zu melden.

