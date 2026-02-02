PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: 67-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

B19/Igersheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Montagmorgen kam ein 67-Jähriger bei einem Verkehrsunfall bei Igersheim ums Leben. Der Mann fuhr gegen 9:50 Uhr mit seinem Ford auf der Bundesstraße 19 (B19) von Bad Mergentheim in Richtung Würzburg. Zwischen Bernsfelden und Simmringen hatte der Wagen offenbar eine Panne, weshalb der Fahrer mit dem Ford am rechten Fahrbahnrand der B19 anhalten musste. Der 35-jährige Fahrer eines VW nahm das stehende Fahrzeug vermutlich zu spät wahr und fuhr dem Pannen-Pkw in der Folge auf. Hierdurch wurde der 67-Jährige in seinem Ford eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der VW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Unfallschäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

