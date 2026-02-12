PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch in Elektromarkt - Unbekannte beschädigen Eingangstür

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (12.02.) löste um 0.53 Uhr der Einbruchalarm eines Elektromarktes am Janup aus. Die wenige Minuten später hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass die äußere Verglasung einer Tür zersplittert war - die innere Verglasung blieb jedoch weitestgehend intakt, sodass es dem oder den unbekannten Tätern nicht möglich war, in den Verkaufsbereich zu gelangen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe offensichtlich mit einem Einlaufgitter ein. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Herforder Innenstadt etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 09:25

    POL-HF: Unbekannte entwenden Bargeld - Polizei sucht Zeugen

    Vlotho (ots) - (jd) Bei einem Einbruch in ein Eiscafé entwendeten bisher unbekannte Tatverdächtige Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Inhaber des Eiscafés in der Langen Straße stellte den Einbruch am Mittwochmorgen (11.02.) gegen 9.00 Uhr fest: Der oder die Unbekannten öffneten unbemerkt ein Fenster und gelangten so in das Gebäudeinnere. Auf der Suche nach Diebesgut entwendeten sie dann das Bargeld aus der Kasse. ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:42

    POL-HF: Unbekannte werfen Gullideckel in Fensterscheibe - Bargeld entwendet

    Herford (ots) - (jd) In der Nacht zu Mittwoch (11.02.) bemerkte ein Passant zufällig eine eingeschlagene Fensterscheibe in der Radewiger Straße und verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass die Scheibe mit einem Gullideckel zerstört worden war - dieser lag im Inneren des Kioskes. Außerdem warfen der oder die unbekannten Täter ein ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:09

    POL-HF: Einbruch in Modegeschäft - Polizei sucht Zeugen

    Spenge (ots) - (jd) Eine Anwohnerin des Lönsweg hörte in der Nacht zu Dienstag (10.02.) gegen 2.54 Uhr laute Geräusche. Daraufhin sah sie draußen nach der Ursache und bemerkte eine dunkel gekleidete Person, die durch eine Schaufensterscheibe in ein nahegelgenes Geschäft stieg. Die aufmerksame Zeugin verständigte umgehend die Polizei. Die wenig später hinzugekommenen Beamten durchsuchten das Modegeschäft und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren