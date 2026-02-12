POL-HF: Einbruchsversuch in Elektromarkt - Unbekannte beschädigen Eingangstür
Herford (ots)
(jd) In der vergangenen Nacht (12.02.) löste um 0.53 Uhr der Einbruchalarm eines Elektromarktes am Janup aus. Die wenige Minuten später hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass die äußere Verglasung einer Tür zersplittert war - die innere Verglasung blieb jedoch weitestgehend intakt, sodass es dem oder den unbekannten Tätern nicht möglich war, in den Verkaufsbereich zu gelangen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe offensichtlich mit einem Einlaufgitter ein. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Herforder Innenstadt etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell