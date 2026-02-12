Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch in Elektromarkt - Unbekannte beschädigen Eingangstür

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (12.02.) löste um 0.53 Uhr der Einbruchalarm eines Elektromarktes am Janup aus. Die wenige Minuten später hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass die äußere Verglasung einer Tür zersplittert war - die innere Verglasung blieb jedoch weitestgehend intakt, sodass es dem oder den unbekannten Tätern nicht möglich war, in den Verkaufsbereich zu gelangen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe offensichtlich mit einem Einlaufgitter ein. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Herforder Innenstadt etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell