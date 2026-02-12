Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Bei einem Einbruch in ein Eiscafé entwendeten bisher unbekannte Tatverdächtige Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Inhaber des Eiscafés in der Langen Straße stellte den Einbruch am Mittwochmorgen (11.02.) gegen 9.00 Uhr fest: Der oder die Unbekannten öffneten unbemerkt ein Fenster und gelangten so in das Gebäudeinnere. Auf der Suche nach Diebesgut entwendeten sie dann das Bargeld aus der Kasse. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend 20.00 Uhr und Mittwochmorgen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

