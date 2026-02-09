Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Pfarrheim - Polizei sucht Zeugen

Büren (ots)

(ivdh) Nach einem Einbruch in ein Pfarrheim an der Detmarstraße in Büren sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr. und Samstag, 10.30 Uhr, verschaffte sich der unbekannte Täter durch ein Kellerfenster Zugang in das Gebäude. Er durchwühlte einen Kellerraum und flüchtete im Anschluss mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell