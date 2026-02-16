Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall in Kreisverkehr - Fiat-Fahrerin fährt unter Alkoholeinfluss

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Sonntag (15.02.) ereignete sich in einem Kreisverkehr an der Bünder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann aus Kirchlengern fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Toyota in Richtung des Kreisverkehrs Bünder Straße / Oetinghauser Straße. Zeitgleich verließ eine 56-jährige Bünderin mit ihrem Fiat den Kreisverkehr und kam dem Toyota mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Der Mann versuchte noch, ein Ausweichmanöver einzuleiten, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und die beiden Fahrzeuge kollidierten auf dem Fahrstreifen des 48-Jährigen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Frau aus Bünde Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme. Die Frau wurde daher zur Entnahme einer Blutprobe zur Bünder Wache gebracht, wo die Beamten ihren Führerschein sicherstellten und ihr das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagten. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

