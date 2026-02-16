Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firma - Unbekannte entwenden hochpreisige Werkzeuge

Kirchlengern (ots)

(jd) Der Inhaber einer Firma an der Industriestraße bemerkte am Freitagmorgen (13.02.) einen Einbruch. Als der Mann gegen 7.00 Uhr das Firmengelände betrat, sah er eine offenstehende Tür, die zu einer Produktionshalle führt. Der oder die unbekannten Täter nutzten die Zeit zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr und Freitagmorgen, um die verschlossene Tür gewaltsam zu öffnen. Aus mehreren Schränken im Inneren des Gebäudes entwendeten die bisher unbekannten Tatverdächtigen diverse Werkezuge sowie Verschrauber, bei denen es sich um spezielle elektrische Maschinenteile handelt. Insgesamt liegt der Wert der entwendeten Gegenstände bei rund 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

