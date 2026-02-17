PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn - VW und Ford stoßen zusammen

Herford (ots)

(jd) Auf der Diebrocker Straße ereignete sich am Montagmorgen (16.02.) ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Herforder fuhr gegen 5.55 Uhr mit seinem VW in Richtung Diebrock. Zeitgleich fuhr in entgegengesetzter Richtung eine 61-jährige Herforderin mit ihrem Ford. Auf der glatten Fahrbahn brach laut Zeugenaussagen das Heck des VW aus, sodass der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der VW geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Ford. Durch den starken Aufprall wurde der VW in einen angrenzenden Straßengraben geschleudert. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und die Herforderin wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

