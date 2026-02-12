PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit aus

Grünstadt (ots)

Nur etwa eineinhalb Stunden war ein Einfamilienhaus in der Straße "Hochgewanne" verlassen, als eine Bewohnerin nach Hause kam und den Einbruch bemerkte. Etwa zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr hebelten Unbekannte eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude.

Haben Sie gestern im Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Hochgewanne beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt, unter Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

