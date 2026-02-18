PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes prallt gegen Baum - Frau aus Lübbecke schwer verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Auf der Kahle-Wart-Straße ereignete sich gestern (17.02.), gegen 8.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 48-Jährige schwer verletzt wurde. Die Frau aus Lübbecke fuhr mit ihrem Mercedes in Richtung Kirchlengern als sie aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die hinzugerufene Feuerwehr befreite die 48-Jährige, die durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt wurde, aus ihrem Fahrzeug, ehe sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Der Schaden liegt bei rund 4000 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

