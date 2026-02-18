PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Abbiegen - VW stößt mit Peugeot zusammen

Vlotho (ots)

(jd) Ein 92-jähriger Vlothoer beabsichtigte am Dienstag (17.02.), um 11.45 Uhr von einem Parkplatz aus auf die Herforder Straße zu fahren. Zeitgleich fuhr eine 69-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem Peugeot in Richtung Herford. Durch am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge nahm der Vlothoer den Peugeot zu spät wahr und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Ersthelfer befreiten den 92-Jährigen aus seinem Fahrzeug und kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um ihn. Der Mann wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Feuerwehr Vlotho wurden ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

