Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Mercedes - Unbekannte nehmen Geldbörse an sich

Enger (ots)

(jd) Ein Mann aus Enger stellte seinen Mercedes am Mittwoch (18.02.), um 12.45 Uhr an der Straße Kirchplatz ab. Nachdem er etwa eine halbe Stunde später zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen einer Federmappe und einer Geldbörse. In der Geldbörse befand sich - neben persönlichen Dokumenten und Bankkarten - Bargeld in dreistelliger Höhe. Zeugen, die gestern zwischen 12.45 und 13.15 Uhr am Kirchplatz etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

