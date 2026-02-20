Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Metalldiebstahl - Stromkabel und Sicherungen aus Schule entwendet

Löhne (ots)

(ar) In der Nacht zu Mittwoch (19.02.2026) stahlen bislang unbekannte Täter aus einer Schule an der Jahnstraße wertvolle Metalle. Die Diebe entwendeten Stromkabel und Sicherungen im Wert von ca. 1.500.- Euro. Die Tat fiel am Morgen, gegen 06:00 Uhr erst auf, nachdem es in Teilen des Schulgebäudes zu einem Stromausfall kam. Bei der Nachschau im Technikraum bemerkten die Hausmeister den schweren Diebstahl. Von Interesse der Metalldiebe war ein mehrere Meter langes Kuperferkabel sowie wertvolle Sicherungsapparaturen. In diesem Fall bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung und Zeugenmeldungen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell