POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Junge Fahrerin verliert Kontrolle über Fahrzeug

Vlotho (ots)

(um) Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend, gegen 21:40 Uhr auf der Klosterstraße in Vlotho. Eine 19-Jährige war mit ihrem Fiat Punto in der dortigen 30er-Zone Richtung Lange Straße unterwegs. Aufgrund bislang nicht geklärter Ursache kam die Junge-Fahrerin von der Straße nach links ab und fuhr in ein Geschäft. Durch den Zusammenstoß verletzten sich zwei Menschen schwer. In dem Fahrzeug befanden sich neben der Fahrerin zwei 16-Jährige. Vor Ort versorgten die Verletzten ein Rettungswagen und der Notarzt. Eine schwer Verletzte erlitt durch den Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall mit Unterstützung eines sog. VU-Team auf. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford ermittelt zur Ursache. Es gibt erhebliche Zweifel an der Fahrtauglichkeit der Fahrerin. Noch in der Nacht ordnete ein Richter die Entnahme einer Blutprobe bei ihr an, die ein Arzt durchführte. Des weiteren erfolgt eine Untersuchung des Fahrzeuges, da es Fragen zur Sicherungssystemen der Beifahrer gibt. Zudem wird die genaue Geschwindigkeit des Fahrzeuges in der 30-Zone betrachtet. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.

