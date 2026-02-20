PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Einfamilienhaus, Scheiben eingeschlagen

Steinfurt (ots)

Zwischen Mittwoch (18.02.), 17.30 Uhr und Donnerstagnachmittag (19.02.), 14.45 Uhr sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Haselstiege on Borghorst eingestiegen.

Um in das Haus zu gelangen, schlugen die Täter eine Fenster- und eine Türscheibe ein. Im gesamten Haus wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Gestohlen wurde hochwertiger Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu diesem Einbruch.

Wer im Tatzeitraum Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizeiwache Steinfurt unter 02551/15-4115 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

