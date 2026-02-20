Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (18.02.), 18.00 Uhr und Donnerstag (19.02.), 14.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Teutohang eingestiegen. Das Haus befindet sich zwischen dem Nachtigallenweg und der Straße Am Sonnenhügel.

Nach ersten Erkenntnissen schoben die Unbekannten eine Jalousie hoch und gelangten über das dahinterliegende Fenster ins Haus. Dieses wurde von den Tätern komplett durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

