Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (18.02.), 18.00 Uhr und Donnerstag (19.02.), 14.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Teutohang eingestiegen. Das Haus befindet sich zwischen dem Nachtigallenweg und der Straße Am Sonnenhügel.

Nach ersten Erkenntnissen schoben die Unbekannten eine Jalousie hoch und gelangten über das dahinterliegende Fenster ins Haus. Dieses wurde von den Tätern komplett durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
  • 19.02.2026 – 19:26

    POL-ST: LKW fährt gegen Hauswand - 1 Person schwerverletzt

    Lengerich (ots) - Am 19.02.2026 gegen 16:20 Uhr erhielt die Leitstelle Steinfurt Kenntnis von einem Verkehrsunfall in Lengerich. Dabei war ein LKW-Fahrer gegen eine Hauswand gefahren. Nach derzeitigem Stand befuhr ein 34-jähriger Lengericher die Ladberger Straße aus Ladbergen kommend in Fahrtrichtung Lengerich. Aus Unachtsamkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über die Gegenfahrbahn in den Garten ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:25

    POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

    Rheine (ots) - Am Donnerstag (19.02.) ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Bonifatiusstraße, Höhe Am Stadtwalde gekommen. Eine Frau aus Rheine parkte ihren schwarzen VW Polo in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 12.00 auf dem Parkplatz. In dieser Zeit wurde das Auto von einem Unbekannten an der hinteren linken Stoßstange ...

    mehr
