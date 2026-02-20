Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall auf der B 481, drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Emsdetten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ist es am Donnerstag (19.02.) in Höhe des Kreuzungsbereichs Grevener Damm / Emsdettener Damm / Robert-Bosch-Straße gekommen.

Ein 59-jähriger Mann aus Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) fuhr gegen 13.20 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der B 481 aus Greven kommend Richtung Emsdetten. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach links über den Mittelstreifen und kollidierte dort mit einem VW T-Cross, den eine 78-jährige Frau aus Greven fuhr. Sie fuhr mit ihrem Wagen aus Emsdetten kommend in Richtung Greven. Die Frau geriet anschließend mit ihrem VW auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in den Graben und kam dort zum Stehen.

Die 78-Jährige und ihr 78-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Greven, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 30.000 Euro. Die B 481 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell