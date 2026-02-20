PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall auf der B 481, drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Emsdetten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ist es am Donnerstag (19.02.) in Höhe des Kreuzungsbereichs Grevener Damm / Emsdettener Damm / Robert-Bosch-Straße gekommen.

Ein 59-jähriger Mann aus Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) fuhr gegen 13.20 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der B 481 aus Greven kommend Richtung Emsdetten. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach links über den Mittelstreifen und kollidierte dort mit einem VW T-Cross, den eine 78-jährige Frau aus Greven fuhr. Sie fuhr mit ihrem Wagen aus Emsdetten kommend in Richtung Greven. Die Frau geriet anschließend mit ihrem VW auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in den Graben und kam dort zum Stehen.

Die 78-Jährige und ihr 78-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Greven, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 30.000 Euro. Die B 481 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 19:26

    POL-ST: LKW fährt gegen Hauswand - 1 Person schwerverletzt

    Lengerich (ots) - Am 19.02.2026 gegen 16:20 Uhr erhielt die Leitstelle Steinfurt Kenntnis von einem Verkehrsunfall in Lengerich. Dabei war ein LKW-Fahrer gegen eine Hauswand gefahren. Nach derzeitigem Stand befuhr ein 34-jähriger Lengericher die Ladberger Straße aus Ladbergen kommend in Fahrtrichtung Lengerich. Aus Unachtsamkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über die Gegenfahrbahn in den Garten ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:25

    POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

    Rheine (ots) - Am Donnerstag (19.02.) ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Bonifatiusstraße, Höhe Am Stadtwalde gekommen. Eine Frau aus Rheine parkte ihren schwarzen VW Polo in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 12.00 auf dem Parkplatz. In dieser Zeit wurde das Auto von einem Unbekannten an der hinteren linken Stoßstange ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:08

    POL-ST: Lengerich, Steinfurt, Betrug durch Phishing und durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

    Lengerich, Steinfurt (ots) - In Steinfurt und in Lengerich sind zwei Männer Opfer von Betrugsmaschen geworden. In Steinfurt bot ein Mann auf einer bekannten Internetseite für Kleinanzeigen etwas zum Kauf an. Eine interessierte Käuferin meldete sich und schickte per Mail einen Link - angeblich zur Bezahlung. Der Steinfurter folgte dem Link und musste dort seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren