POL-ST: LKW fährt gegen Hauswand - 1 Person schwerverletzt

Lengerich (ots)

Am 19.02.2026 gegen 16:20 Uhr erhielt die Leitstelle Steinfurt Kenntnis von einem Verkehrsunfall in Lengerich. Dabei war ein LKW-Fahrer gegen eine Hauswand gefahren. Nach derzeitigem Stand befuhr ein 34-jähriger Lengericher die Ladberger Straße aus Ladbergen kommend in Fahrtrichtung Lengerich. Aus Unachtsamkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über die Gegenfahrbahn in den Garten eines angrenzenden Hauses. Dabei fuhr er erst durch eine Hecke und kam schließlich an der Hauswand zum Stehen. Die Hauswand wurde dabei beschädigt. Die Bewohner wurden nicht verletzt. Der Fahrer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Der LKW wurde abgeschleppt, die Ladung - eine Dixie-Toilette - war zu diesem Zeitpunkt einsatz- und nasenfreundlich leer. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

