POL-ST: Rheine-Mesum, Diebstahl einer Bronzefigur, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots) - Auf dem Tecklenburger Damm ist es am Mittwoch (11.02.) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nach einer am Unfall beteiligten Autofahrerin. Die 21-jährige Radfahrerin aus Ibbenbüren wollte gegen 12.20 Uhr den Tecklenburger Damm auf Höhe der Kreuzung mit der Osningstraße in Richtung An der Umfluth überqueren. Dabei wurde sie von ...

