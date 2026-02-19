POL-ST: Rheine-Mesum, Diebstahl einer Bronzefigur, Zeugen gesucht
Rheine (ots)
In der Zeit zwischen Dienstagabend (17.02.), 22.00 Uhr und Mittwochmorgen (18.02.), 09.15 Uhr ist in Mesum eine Bronzefigur aus der Dorfmitte gestohlen worden. Die sogenannte Schmachtlapp-Figur stand an der Rheiner Straße/Alte Bahnhofstraße und wurde gewaltsam vom Boden entfernt. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise zum Verbleib der Figur oder zum Diebstahl dieser nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.
