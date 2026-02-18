Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruch in Wohnhaus, Täter flüchten

Wettringen (ots)

Unbekannte Täter haben an der Kettelerstraße die Scheibe der Terrassentür eines Wohnhauses eingeschlagen.

Ein Bewohner hörte am Dienstagabend (17.02.) gegen 18.50 Uhr laute Geräusche aus dem Erdgeschoss. Daraufhin rief er in Richtung Erdgeschoss. Der oder die unbekannten Täter flüchteten über den Garten in Richtung Nachbargrundstück. Anschließend stieg laut Zeugenangaben mindestens eine unbekannte Person in ein schwarzes Fahrzeug und fuhr in Richtung B70 davon.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell