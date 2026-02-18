Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Kollision mit Pkw

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (17.02.) ist es gegen 14.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Alexander-König-Straße/Bahnhofstraße gekommen.

Ein 28-jähriger Steinfurter fuhr mit einem Audi 80 auf der Alexander-König-Straße und wollte von dort nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. In dem Moment fuhr ein 48-Jähriger mit einem Pedelec aus Richtung Horstmarer Straße kommend über die Bahnhofstraße und kollidierte mit dem Audi. Der Mann aus Horstmar, der keinen Fahrradhelm trug, stürzte und wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 4.500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf das Tragen eines Fahrradhelms hin. Dieser kann zwar keine Unfälle verhindern, schützt aber vor schweren Kopfverletzungen. Deshalb rät die Polizei, immer einen Fahrradhelm zu tragen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell