Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, schwerer Verkehrsunfall, Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Lienen (ots)

Ein 61-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der B 475 schwer verletzt worden.

Der Mann aus Glandorf fuhr am Montagmorgen (16.02.) gegen 06.30 Uhr mit einem grauen BMW auf der B 475 (Glandorfer Damm) in Richtung Kattenvenne. Ersten Erkenntnissen zufolge kam er etwa einen Kilometer vor der Einmündung Mühlenweg aufgrund von Schnee auf der Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, rutschte weg und landete im Graben.

Dabei wurde der 61-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Glandorfer Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden. Der BMW wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

