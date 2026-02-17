PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, schwerer Verkehrsunfall, 59-Jährige schwer verletzt

Greven (ots)

An der Aldruper Straße hat es am Montagmittag (16.02.) einen schweren Verkehrsunfall gegeben.

Ein 92-jähriger Autofahrer aus Greven fuhr gegen 13.25 Uhr zunächst mit einem 5er BMW auf der Grevener Straße in Richtung Aldruper Straße. Dann wollte er die Aldruper Straße geradeaus überqueren.

In diesem Moment kam von rechts ein 62-jähriger Autofahrer aus Münster, der mit einem VW Passat auf der Aldruper Straße in Richtung Münster unterwegs war. Es kam zur Kollision.

Durch den Unfall wurde die Beifahrerin im VW, eine 59-jährige Frau aus Münster, schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW-Fahrer und der 92-jährige BMW-Fahrer wurden jeweils leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 15.000 Euro. Neben der Polizei waren auch ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

