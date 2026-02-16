Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Wohnhaus

Neuenkirchen (ots)

Am Freitag (13.02.) sind unbekannte Täter zwischen 07.30 Uhr und 22.50 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Kuhnts Busch eingestiegen.

Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in das Haus. Dort dursuchten sie sämtlich Räume. Sie öffneten Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag und ein Parfum.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell