POL-ST: Hörstel, Diebstahl von Kupferrohren, Diebstahl von Kupferrohren

Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Diebstahl von Kupferrohren

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (14.02.) zwischen 00.00 Uhr und 09.15 Uhr Fallrohre von einem Hotel an der Hauptstraße, Ecke Schulstraße in Dreierwalde entwendet.

Die Täter montierten an zwei verschiedenen Stellen des Gebäudes die Rohre aus Kupfer ab. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

