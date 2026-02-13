Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Diebstahl von Kupferrohren

Lotte (ots)

Unbekannte Täter haben in Büren an der Friedhofskapelle am Friedhofsweg zwei Kupferrohre entwendet.

Die Täter waren zwischen Donnerstag (02.02.), 15.30 Uhr und Freitag (13.02.), 07.30 Uhr aktiv. Sie haben von den Außenwänden der Friedhofskapelle die beiden Rohre auf unbekannte Art und Weise abgebaut. Es handelt sich um ein etwa fünf Meter langes und ein etwa zwei Meter langes Rohr. Die Höhe des Schadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Friedhofweges etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

