Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch (11.02.), 19.35 Uhr und Donnerstag (12.02.), 08.30 Uhr diverse Gegenstände aus einem Pkw gestohlen.

Der Mercedes Benz Citan war an der Beethovenstraße in Höhe der Hausnummer 6 geparkt. Wie die Täter in den Kastenwagen gelangt sind, ist noch unklar. Die Unbekannten entwendeten daraus einen Einkaufskorb, eine Winterjacke und eine Hundefaltbox. Die genaue Schadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

