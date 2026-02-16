PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Wohnhaus

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (12.02.), 09.00 Uhr und Freitag (13.02.), 09.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Hermannsweg eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Terrassentür auf. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Sie entwendeten diverse Gegenstände, unter anderem Uhren, Bargeld und E-Bike-Akkus. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Greven zu melden, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

