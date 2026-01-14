Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Unfälle - Sachbeschädigung an Lkw - Diebstahl aus Garage

Urbach: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum zwischen Freitag, 13 Uhr und Dienstag, 12:30 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in die Räumlichkeiten eines Betriebes in der Konrad-Hornschuch-Straße einzubrechen. Den Dieben gelang es nicht, die Eingangstüre des Geschäftes aufzubrechen, allerdings hinterließen sie beim Einbruchsversuch rund 500 Euro Sachschaden. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 81344 um Zeugenhinweise.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Freitag (02.01.2026) und Dienstag (13.01.2026) wurde in der Willy-Rüsch-Straße ein geparkter Mercedes von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach-Schmiden: Sachbeschädigung an Lkw

Durch bisher unbekannte Vandalen wurde zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 11:45 Uhr ein Lkw, der in der Stauferstraße geparkt war, beschädigt. Am Lkw wurden vier Reifenventile beschädigt, wodurch teilweise die Luft aus den Reifen entwich, zudem wurde der rechte Außenspiegel abgeschlagen bzw. abgetreten. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag kurz nach 17:30 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer von einem Grundstück auf die Gotthilf-Bayh-Straße ein und beschädigte hierbei den Audi eines 39-jährigen Autofahrers, der die Straße entlangfuhr. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen BMW X 5 handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang/Maubach: Unfallflucht

Am Dienstag, zwischen 16:40 Uhr und 18:15 Uhr beschädigte ein unbekannter VW-Fahrer im Kapruner Weg ein Fahrrad und eine Hauswand. Vermutlich im Zuge eines Wendemanövers fuhr der VW gegen den Fahrradständer, in dem das Fahrrad stand und an die angrenzende Hauswand. Dabei verlor der unbekannte Autofahrer das VW-Markenemblem von seinem Fahrzeug, welches vor Ort sichergestellt wurde. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Backnang bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Burgstetten/Burgstall: Diebstahl aus Garage

Unbekannte Täter drangen am frühen Montagmorgen, gegen 02:00 Uhr, in eine unverschlossene Garage in der "Neue Straße" ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie dort abgestellten Kisten und rissen Regale von der Wand. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht klar. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

