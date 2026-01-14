PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Im Parkhaus des Mercatura im Nördlichen Stadtgraben beschädigte ein unbekannter Verursacher einen dort parkenden BMW X3. Der Verursacher flüchtete. Die Unfallzeit kann am Dienstag auf den Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 079619300 entgegen.

Abtsgmünd: VW übersehen

Ein 76-jährige VW-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 23.15 Uhr von der Hohenstadter Gasse in die L1080 ein. Hierbei übersah sie 28-jährigen VW-Fahrer, sodass es zum Unfall kam. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford befuhr am in der Nacht auf Mittwoch den Leinweg und kam gegen 1.20 Uhr von der Straße ab. Er beschädigte eine Steinmauer, mehrere Pflanzen und kam im Vorgarten eines Grundstücks zum Stehen. Der Ford war mit zwei Männern besetzt, die zu Fuß flüchteten. Im Rahmen der Ermittlungen konnte einer der beiden ermittelt werden, es handelt sich um einen 26 Jahre alten Mann. Dieser war alkoholisiert und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen zum zweiten möglichen Fahrer dauern an. Die Männer trugen eine rote und eine helle Jacke. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfall. Konnte jemand den Unfall selbst bzw. beobachten, welcher Mann auf welcher Fahrzeugseite ausstieg? Hinweise werden unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Eine 18-jährige VW-Lenkerin befuhr am Dienstag gegen 21:55 Uhr die Zwerenbergstraße und bog nach rechts in die Oberbettringer Straße ein. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 44-Jährige mit ihrem VW. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Dienstag zwischen 09:00 und 14:30 Uhr einen Opel, der auf dem Parkplatz "Remsdeck" in der Bürgerstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

  • 13.01.2026 – 14:30

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand, Autoaufbruch, Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Auenwald/Däfern: Brand Am Dienstagmorgen, gegen 06:00 Uhr wurden Flammen und Rauch aus einem Haus in der Straße Waldblick gemeldet. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren schnell vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen kam es in einer Wohnung aus noch unklarer Ursache zu einer Brandentwicklung. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf andere Gebäude verhindern. Alle Bewohner konnten sich ins ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 14:12

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf B19, Einbrüche

    Aalen (ots) - Aalen: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß Ein 63 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 12:15 Uhr die B19 aus Aalen kommend in Richtung Unterkochen. Hierbei kam er etwa auf Höhe von Neukochen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem entgegenkommenden Ford einer 40-jährigen Autofahrerin kollidierte. Beide Fahrer wurden nach derzeitigem Kenntnisstand schwer ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:04

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallflucht und Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Crailsheim: Sachbeschädigung an Fahrzeug   Am Montag gegen 11:40 Uhr wurde in der Schießbergstraße bei einem Fahrzeug eines Bauunternehmens festgestellt, dass versucht worden war, sich Zutritt zum Fahrgastraum zu verschaffen. Dies misslang, weshalb jedoch erheblicher Sachschaden entstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 ...

    mehr
