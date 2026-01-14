Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Im Parkhaus des Mercatura im Nördlichen Stadtgraben beschädigte ein unbekannter Verursacher einen dort parkenden BMW X3. Der Verursacher flüchtete. Die Unfallzeit kann am Dienstag auf den Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 079619300 entgegen.

Abtsgmünd: VW übersehen

Ein 76-jährige VW-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 23.15 Uhr von der Hohenstadter Gasse in die L1080 ein. Hierbei übersah sie 28-jährigen VW-Fahrer, sodass es zum Unfall kam. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford befuhr am in der Nacht auf Mittwoch den Leinweg und kam gegen 1.20 Uhr von der Straße ab. Er beschädigte eine Steinmauer, mehrere Pflanzen und kam im Vorgarten eines Grundstücks zum Stehen. Der Ford war mit zwei Männern besetzt, die zu Fuß flüchteten. Im Rahmen der Ermittlungen konnte einer der beiden ermittelt werden, es handelt sich um einen 26 Jahre alten Mann. Dieser war alkoholisiert und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen zum zweiten möglichen Fahrer dauern an. Die Männer trugen eine rote und eine helle Jacke. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfall. Konnte jemand den Unfall selbst bzw. beobachten, welcher Mann auf welcher Fahrzeugseite ausstieg? Hinweise werden unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Eine 18-jährige VW-Lenkerin befuhr am Dienstag gegen 21:55 Uhr die Zwerenbergstraße und bog nach rechts in die Oberbettringer Straße ein. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 44-Jährige mit ihrem VW. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Dienstag zwischen 09:00 und 14:30 Uhr einen Opel, der auf dem Parkplatz "Remsdeck" in der Bürgerstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell