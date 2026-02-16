Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahndung nach Täter mit Fotos - Taschendiebstahl mit anschließendem Computerbetrug

Steinfurt (ots)

Nach einem Taschendiebstahl am 11.092025 in Ibbenbüren fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen jetzt mit Fotos.

Der Mann hatte einer Frau die Geldbörse entwendet. Anschließend setzte er die darin befindlichen EC-Karten mehrmals bei Banken und Geschäften ein.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Hier geht es zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/194840

