PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahndung nach Täter mit Fotos - Taschendiebstahl mit anschließendem Computerbetrug

Steinfurt (ots)

Nach einem Taschendiebstahl am 11.092025 in Ibbenbüren fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen jetzt mit Fotos.

Der Mann hatte einer Frau die Geldbörse entwendet. Anschließend setzte er die darin befindlichen EC-Karten mehrmals bei Banken und Geschäften ein.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Hier geht es zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/194840

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 13:01

    POL-ST: Lotte, Diebstahl von Kupferrohren

    Lotte (ots) - Unbekannte Täter haben in Büren an der Friedhofskapelle am Friedhofsweg zwei Kupferrohre entwendet. Die Täter waren zwischen Donnerstag (02.02.), 15.30 Uhr und Freitag (13.02.), 07.30 Uhr aktiv. Sie haben von den Außenwänden der Friedhofskapelle die beiden Rohre auf unbekannte Art und Weise abgebaut. Es handelt sich um ein etwa fünf Meter langes und ein etwa zwei Meter langes Rohr. Die Höhe des ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:06

    POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

    Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch (11.02.), 19.35 Uhr und Donnerstag (12.02.), 08.30 Uhr diverse Gegenstände aus einem Pkw gestohlen. Der Mercedes Benz Citan war an der Beethovenstraße in Höhe der Hausnummer 6 geparkt. Wie die Täter in den Kastenwagen gelangt sind, ist noch unklar. Die Unbekannten entwendeten daraus einen Einkaufskorb, eine Winterjacke und eine Hundefaltbox. Die genaue Schadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:02

    POL-ST: Ladbergen, Diebstahl aus Fahrzeuganhänger

    Ladbergen (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag (08.02.), 17.00 Uhr und Mittwoch (11.02.), 13.00 Uhr aus einem Anhänger diverse Gegenstände entwendet. Der Anhänger stand zum Tatzeitpunkt auf einem Firmengelände an der Straße Zur Königsbrücke. Die Täter öffneten den Anhänger gewaltsam und entwendeten einen Fernseher der Marke Samsung und sieben Messebaulichtrahmen. Der Schaden liegt nach ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren