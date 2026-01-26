PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Hochfeld: Randalierer in der Notaufnahme - Polizei nimmt 54-Jährigen in Gewahrsam

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (24. Januar, 19:15 Uhr) hat ein 54-Jähriger in der Notaufnahme eines Krankenhauses an der Grunewaldstraße randaliert. Der Mann reagierte weder auf die Aufforderung eines Arztes, das Krankenhaus zu verlassen, noch auf einen ausgesprochenen Platzverweis der Polizei.

Die Einsatzkräfte brachten den Düsseldorfer aus dem Gebäude. Am Haupteingang provozierte er die eingesetzten Beamten. Trotz mehrfacher Aufforderung zur Ruhe setzte der 54-Jährige seine aggressive Haltung fort. Bei dem Versuch, ihn zu fixieren, wehrte sich der Mann und schlug um sich, traf jedoch keine der Einsatzkräfte. In Reaktion darauf gingen die Beamten auf Distanz und drohten den Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts an. Das zeigte Wirkung: Der Mann legte sich zu Boden und konnte unter Kontrolle gebracht werden.

Der 54-Jährige wurde zur Abregung seines Gemütszustandes in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

