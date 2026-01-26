Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Randalierer in der Notaufnahme - Polizei nimmt 54-Jährigen in Gewahrsam

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (24. Januar, 19:15 Uhr) hat ein 54-Jähriger in der Notaufnahme eines Krankenhauses an der Grunewaldstraße randaliert. Der Mann reagierte weder auf die Aufforderung eines Arztes, das Krankenhaus zu verlassen, noch auf einen ausgesprochenen Platzverweis der Polizei.

Die Einsatzkräfte brachten den Düsseldorfer aus dem Gebäude. Am Haupteingang provozierte er die eingesetzten Beamten. Trotz mehrfacher Aufforderung zur Ruhe setzte der 54-Jährige seine aggressive Haltung fort. Bei dem Versuch, ihn zu fixieren, wehrte sich der Mann und schlug um sich, traf jedoch keine der Einsatzkräfte. In Reaktion darauf gingen die Beamten auf Distanz und drohten den Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts an. Das zeigte Wirkung: Der Mann legte sich zu Boden und konnte unter Kontrolle gebracht werden.

Der 54-Jährige wurde zur Abregung seines Gemütszustandes in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

