Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Wohnhaus

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind am Samstag (14.02.) zwischen 01.30 Uhr und 05.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Alter Postdamm eingestiegen.

Die Täter gelangten nach ersten Ermittlungen über ein Kellerfenster in das Haus, das im Bereich Püsselbürener Damm und Birkenallee liegt. Sie durchsuchten und durchwühlten Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell