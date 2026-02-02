Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Blitzeinbruch in Supermarkt + Zettel nicht lesbar + Radmuttern an Sprinter entfernt

Giessen (ots)

Karben: Blitzeinbruch in Supermarkt

Am frühen Sonntag brachen Unbekannte in den REWE-Markt in Okarben ein. Gegen 0.25 Uhr brachen sie die Eingangstür des Marktes in der Straße Am Warthweg auf. Aus der Auslage erbeuteten sie mehrere Stangen Zigaretten. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach den Einbrechern blieb erfolglos. Es handelte sich um mindestens drei maskierte Einbrecher, sie flüchteten in einem schwarzen Audi.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sind Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktes, oder im Umfeld, aufgefallen? Ist der Audi auf der Flucht aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600 entgegen.

Büdingen: Zettel nicht lesbar

Dass ein Zettel am beschädigten Fahrzeug nicht ausreicht, um seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, musste Mercedesfahrerin in Büdingen feststellen. Die Frau parkte ihren grauen GLA in der Straße Neustadt, in Höhe der Hausnummer 12. Irgendwann im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (29.1.), 20 Uhr und Samstag, 13 Uhr, wurde dies durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich in guter Absicht hinterließ dieser einen Zettel am Mercedes. Als dessen Fahrerin den Zettel auffand, war dieser jedoch witterungsbedingt nicht mehr lesbar. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum unbekannten Verfasser des hinterlassenen Zettels geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480 entgegen.

Büdingen: Radmuttern an Sprinter entfernt - Zeugensuche

Alle sechs Radmuttern eines Reifens an einem Transporter entfernte ein Unbekannter in Düdelsheim. Zwischen Donnerstag (29.1.), 9 Uhr und Freitag, 3.30 Uhr machte sich der Unbekannte an dem Mercedes zu schaffen. Der weiße Sprinter parkte im Kaiserweg. Der Umstand fiel dem Fahrer erst während der Fahrt auf. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Unfall. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell