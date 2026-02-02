Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: 27-Jähriger ausgenüchtert + Pkw-Aufbrüche + Terrassentür beschädigt

Giessen (ots)

Wetzlar: 27-Jähriger ausgenüchtert

Zeugen teilten der Polizei am Samstagabend (31. Januar) gegen 19.45 Uhr mit, dass sie im Einkaufszentrum "Forum" einen Mann mit einem Messer gesehen hätten. Die Person mache zudem einen alkoholisierten Eindruck. Mehrere Polizeistreifen fuhren in das Einkaufszentrum. Eine Funkstreife nahm den 27-Jährigen vor einem nahegelegenen Restaurant fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter einen Schlagstock sowie ein kleines Taschenmesser. Unterdessen befragten weitere Beamte die Zeugen und erhielten die Info, dass der Mann das Messer lediglich bei sich trug und es in diesem Zusammenhang zu keinen strafbaren Handlungen kam. Der Atemalkoholtest des 27-Jährigen zeigte einen Wert von knapp über 3 Promille an. Die Ordnungshüter nahmen ihn zur Ausnüchterung mit auf die Dienststelle nach Wetzlar. Der Mann beleidigte die Polizisten und leistete beim Verbringen in das Polizeigewahrsam Widerstand. Die Polizisten blieben unverletzt. Ein Arzt prüfte seine Gewahrsamsfähigkeit. Nach seiner Ausnüchterung am nächsten Morgen wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Der 27-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, wegen des Verdachts der Beleidigung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Wetzlar-Niedergirmes: Pkw-Aufbrüche

Am Sonntag (1. Februar) kam es in Niedergirmes zu drei Pkw-Aufbrüchen. Betroffen waren ein schwarzer Seat, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Philipsstraße stand sowie ein schwarzer Kia, der im Bereich der "Bahnhof-Nordseite" parkte. Die Diebe schlugen in der Zeit von 12 Uhr bis 20.40 Uhr jeweils eine Seitenscheibe der Autos ein und durchwühlten die Fahrzeuginnenräume. Ob die Täter Beute machten, muss noch ermittelt werden. Aus einem schwarzen Opel im Niedergirmeser Weg nahmen die Diebe eine Geldbörse mit. Die Tat ereignete sich zwischen 0 Uhr und 4.15 Uhr. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf knapp 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 entgegen.

Schöffengrund-Schwalbach: Terrassentür beschädigt

Diebe versuchten am Samstagabend (31. Januar) zwischen 18 Uhr und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße einzubrechen. Hierbei beschädigten sie die Terrassentür und verursachten einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter nicht in das Wohnhaus ein. Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Beobachtungen in der Schulstraße gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu melden.

