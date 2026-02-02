Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Spielzeugwaffe löst größeren Polizeieinsatz aus + Einbruch + Kind geschlagen

Grünberg: Spielzeugwaffe löst größeren Polizeieinsatz aus

Ein Zeuge meldete der Polizei am Freitagabend (30.1.) gegen 18 Uhr eine Person mit Schusswaffe, die sich im Jugendzentrum in der Theo-Koch-Straße aufhalte. Sofort eilten mehrere Streifenwagen an den Einsatzort, darunter auch speziell für Notintervention geschulte und ausgerüstete Einsatzkräfte. Erste Befragungen von Jugendlichen in der Nähe ergaben den Verdacht, dass es sich nicht um eine scharfe Waffe handelte. Die Einsatzkräfte trafen schließlich auf einen 13-Jährigen, der eine erlaubnisfreie Spielzeugwaffe dabeihatte. Diese war jedoch auf den ersten Blick nicht von einer echten Schusswaffe zu unterschieden. Die Beamten stellten die Waffe sicher und übergaben das Kind in der Folge in die Obhut der Eltern. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Dritte.

Lich: Einbruch

Eine Doppelhaushälfte war am Donnerstag (29.1.) ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte begab sich auf das Grundstück des Hauses in der Dieulefiter Straße und versuchte zwischen 19 Uhr und 20 Uhr eine Kellertür, eine Terrassentür und auch ein Fenster aufzubrechen. Alles Versuche misslangen, der Einbrecher ließ schließlich von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Kind geschlagen - Zeugensuche

Ein 11-Jähriger ist den Angaben zufolge gestern Mittag am Marktplatz geschlagen worden. Zwei weibliche Jugendliche sollen das Kind gegen 14.25 Uhr im Bereich der Bushaltestelle festgehalten und getreten haben. Zudem sei mit der Faust ins Gesicht des 11-Jährigen geschlagen worden. Auch seien verbale Drohungen geäußert worden. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Die Unbekannten entfernten sich. Eine Angreiferin trug ein graues Oberteil, eine auffällig rote Hose und schwarze Schuhe.

Die Ermittler suchen Zeugen, Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

