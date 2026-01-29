Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Aufgebrochene Fahrzeuge + Polizisten nehmen Fahrraddieb fest + leicht verletzte Fußgänger nach Unfallfluchten in Lahntal und Gladenbach

Giessen (ots)

Weimar-Niederweimar: Aufgebrochene Fahrzeuge

Ein Dieb brach gestern (28. Januar) zwischen 14 Uhr und 20.40 Uhr in der Wilhelm-Gerlach-Straße einen schwarzen BMW und einen blauen Nissan auf. Er zerstörte jeweils die Scheiben der Beifahrertüren und verschaffte sich so Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen. Der Täter erbeutete eine Damenhandtasche und eine Einkaufstasche mit Leergut. Während des Aufbruchs löste die Alarmanlage des BMW aus. Ein Zeuge nahm den Alarm wahr und informierte die Polizei. Der Dieb fühlte sich hiervon offensichtlich gestört und flüchtete zu Fuß in einen Waldweg in Richtung des Fahrradweges nach Gisselberg. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 500 Euro. Zeugen, die gestern in der Wilhelm-Gerlach-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Polizisten nehmen Fahrraddieb fest

Eine Funkstreife der Marburger Polizei nahm am gestrigen frühen Morgen (28. Januar) gegen 4.20 Uhr einen Fahrraddieb fest. Der 21-jährige Mann klaute vor einem Fitnessstudio in der Universitätsstraße ein schwarzes Pedelec und fuhr damit davon. Als der Eigentümer den Diebstahl bemerkte, ortete er sein Fahrrad. Er informierte die Polizei und gab den Standort durch. Im Rahmen der Fahndung fiel den Beamten in Cölbe in der Kasseler Straße eine Person auf einem schwarzen Pedelec auf. Die Beamten forderten den Mann auf, stehen zu bleiben. Statt der Aufforderung nachzukommen, fuhr dieser weiter. Im weiteren Verlauf flüchtete er zu Fuß in Richtung Bahnhof. Die Ordnungshüter nahmen seine Verfolgung auf. Im Bereich des Bahnsteigs nahmen sie den 21-Jährigen fest. Während seiner Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Sie vollstreckten den Haftbefehl und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Das Pedelec wurde an den Eigentümer ausgehändigt.

Lahntal-Sarnau: Benz-Fahrer touchiert Fußgänger

Der Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei sucht nach einem Unfall am Montag (26. Januar) gegen 14.20 Uhr in der "Alte Weinstraße" nach Zeugen. Angaben eines 78-jährigen Fußgängers zufolge, lief er am rechten Fahrbahnrand aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung Sepp-Herberger-Straße. In Höhe der Hausnummer 4 kam ihm ein Pkw entgegen. Beim Vorbeifahren touchierte der unbekannte Autofahrer, mutmaßlich mit dem linken Außenspiegel, den Fußgänger. Der Unfallverursacher fuhr anschließend in Richtung Hauptstraße weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 78 Jahre alte Mann aus Lahntal erlitt leichte Verletzungen. Zudem konnte er das Autokennzeichen ablesen. Demnach dürfte es sich um einen grauen Mercedes-Benz der C-Klasse handeln. Die Ermittlungen an der Halteranschrift dauern noch an. Der Ermittler der Marburger Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten und Angaben darüber machen können, wer den grauen Benz zur Tatzeit geführt hat. Zeugen werden gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Gladenbach: Fußgänger nach Unfallflucht leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug ein 30-jähriger Fußgänger aus Gladenbach bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (23. Januar) in der Marktstraße in Höhe der Hausnummer 38 davon. Seinen Angaben zufolge wollte er gegen 10.15 Uhr die Marktstraße in Richtung des Marktplatzes überqueren. Ein unbekannter Autofahrer war währenddessen mit seinem VW auf der Marktstraße in Richtung Kreuzstraße unterwegs. Kurz bevor der 30-Jährige auf den Fußgängerüberweg trat, touchierte der Pkw-Fahrer beim Vorbeifahren die Hand des Fußgängers. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Kreuzstraße fort. Nach Angaben des Fußgängers soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein neueres Modell eines VW T-Roc oder T-Cross in einer helleren, gelblichen Farbe handeln. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell