Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+LANDKREIS GIEßEN: Drei Einbrecher gesucht + Türsicherung verhindert Einbruch + Unfallflucht

Giessen (ots)

Gießen: Drei Einbrecher gesucht

Im Philosophenwald drangen drei Unbekannte gestern in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr brachen die Einbrecher eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten die Wohnräume und drangen in der Folge ebenfalls gewaltsam in eine Einliegerwohnung des Hauses ein. Ob sie etwas mitnahmen, muss noch geklärt werden. Es soll sich nach derzeitigen Erkenntnissen um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben. Die beiden Männer waren etwa 17-180 cm groß. Einer hatte eine normale Figur, sein Begleiter war auffällig dick. Einer trug einen grünen Kapuzenpullover unter einer schwarzen Weste. Die 160 - 165 cm große Frau mit normaler Statur hatte eine weiße Mütze auf. Sie trug eine schwarze Handtasche mit einem Logo drauf.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat die drei Unbekannten bemerkt? Sind weitere Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Türsicherung verhindert Einbruch

Eine gut gesicherte Terrassentür vereitle den Einbruch eines Kriminellen in Holzheim. Der Unbekannte begab sich auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Zum Kreideberg. Er versuchte dort erfolglos zwei Terrassentüren, ein Fenster sowie einen Schuppen aufzuhebeln. Als alle Versuche misslangen, zerstörte er letztlich eine Scheibe, jedoch verhinderte der abgeschlossene Griff ein Eindringen. Der Kriminelle ließ schließlich von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Einbruch ereignete gestern zwischen 15.30 Uhr und 18.55 Uhr.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen stehen Bürgerinnen und Bürgern kostenlos zur Verfügung. Sie bieten umfassende Unterstützung im Bereich der Kriminalprävention - insbesondere zur Einbruchsprävention. Dabei umfasst das Angebot sowohl sicherungstechnische als auch verhaltensorientierte Beratungen zum Schutz von Wohnhäusern, Wohnungen und Gewerbeobjekten. Kontaktdaten unserer mittelhessischen kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Beratern finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-im-polizeipraesidium-mittelhessen

Gießen: Unfallflucht

Am Dienstagmorgen (27.1.) ereignete sich im Schiffenberger Weg ein Unfall, zu dem die Ermittler Zeugen suchen. Eine Autofahrerin war stadtauswärts unterwegs. Gegen 7.10 Uhr geriet den Angaben zufolge ein in gleicher Richtung fahrender LKW auf die Fahrspur der Toyotafahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich diese aus. Sie kollidierte mit einer Verkehrsinsel, geriet ins Schleudern und krachte in ein Verkehrsschild. Der unbekannte Fahrer des LKW fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Frau blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der viel befahrenen Kreuzung Karl-Glöckner-Straße / Steinberger Weg. Mutmaßlich haben mehrere, bislang Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachtet.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum verursachenden LKW und dessen Fahrer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell