Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

MARBURG-BIEDENKOPF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen



Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Biedenkopf und Rastenberg: Professionelle Indoor-Plantagen aufgefunden - 6 dringend Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Rauschgiftermittler der Marburger Kriminalpolizei und der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt vollstreckten am Dienstagmorgen (27. Januar) mehrere gerichtliche Durchsuchungsanordnungen in Wohnhäusern in Biedenkopf und Rastenberg (Landkreis Sömmerda / TH) und fanden dabei zwei professionelle Indoor-Plantagen auf. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurden sechs Männer im Alter zwischen 22 und 27 Jahren mit albanischer Staatsangehörigkeit festgenommen und gemäß den Anträgen der Staatsanwaltschaft Marburg und Erfurt am Folgetag (Mittwoch, 28.01.2026) den zuständigen Haftrichtern vorgeführt. Die dringend Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Nach umfangreichen Ermittlungen gegen eine überörtlich agierende Tätergruppierung wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens und des Anbaus von Marihuana in nicht geringen Mengen vollstreckten die Ermittler am gestrigen Morgen (27. Januar) im Landkreis Marburg-Biedenkopf und in Rastenberg mehrere richterliche Durchsuchungsbeschlüsse vom Amtsgericht Marburg sowie vom Amtsgericht Erfurt. Dabei stellten die Beamten insgesamt knapp 400 Marihuana-Pflanzen, rund 17 Kilogramm bereits geerntete Marihuana-Dolden, circa 24.000 Euro Bargeld sowie professionelles Equipment zum Betrieb von Indoor-Plantagen sicher. Während die Thüringer Kriminalbeamten in Rastenberg einen 24-jährigen Tatverdächtigen festnahmen, erfolgten durch die Marburger Kriminalpolizei gleich fünf vorläufige Festnahmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Marburg wurde gegen die fünf Tatverdächtigen wegen Fluchtgefahr heute (28.01.2026) jeweils Haftbefehl vom Amtsgericht Marburg erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Männer sitzen derzeit in hessischen Justizvollzugsanstalten ein. Der 24-Jährige wurde heute ebenfalls einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftrichter am Amtsgericht Erfurt erließ antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann sitzt jetzt in einer thüringischen Justizvollzugsanstalt ein.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421/290 222.

Kathrin Ortmüller, Staatsanwältin und stellvertretende Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Marburg

Alisa Jockel, Polizeioberkommissarin und Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen

