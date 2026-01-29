Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Kupferskulpturen gestohlen + Versuchter Einbruch in Vereinsheim + In Geschäft eingestiegen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

WETTERAUKREIS: + Kupferskulpturen gestohlen + Versuchter Einbruch in Vereinsheim + In Geschäft eingestiegen +

Hirzenhain: Kupferskulpturen gestohlen

Auf 22 Kupferskulpturen hatten es Diebe in Hirzenhain abgesehen. Zwischen Montag, 12.01.2026, 12:00 Uhr und Dienstag, 13.01.2026, 10:00 Uhr schafften sie die Skulpturen aus einem Garten in der Bahnhofstraße auf einen Fußweg entlang des Nidder-Stausees. Dort verluden sie vermutlich 19 Skulpturen in ein Fahrzeug. Drei Skulpturen konnten in dem See aufgefunden werden. Die Büdinger Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise unter Tel.: 06042 96480.

Wölfersheim: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte versuchten im Zeitraum zwischen Montag (26.01.2026), 12:00 Uhr und Mittwoch (28.01.2026), 10:00 Uhr in ein Vereinsheim in der Wölfersheimer Wingertstraße einzudringen. Dabei beschädigten sie den Rahmen einer Tür. Ins Vereinsheim gelangten die Täter jedoch nicht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: In Geschäft eingestiegen

"Am Hetgesborn" in Butzbach stiegen Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch (28.01.2026), 19:00 Uhr bis Donnerstag (29.01.2026), 08:00 Uhr in ein Geschäft ein. Die Täter erbeuteten eine geringe Summe Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Butzbach telefonisch unter 06033 70430 entgegen.

