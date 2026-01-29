PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Kiosk-Einbruch +

Giessen (ots)

Wetzlar: Kiosk-Einbruch

Gegen 02:50 Uhr schlugen zwei Diebe am Donnerstag (29.01.2026) die Scheibe der Eingangstür eines Kiosks in der Wetzlarer Straße in Dutenhofen ein. Während einer der Täter vor dem Kiosk wartete, stieg sein Komplize in das Geschäft ein und griff sich unter anderem mehrere Stangen Zigaretten sowie Tabak. Danach flüchteten die beiden in Richtung Bergstraße. Die zwei Unbekannten waren dunkel gekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Dieben geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

