Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Unfall mit sieben Beteiligten - Unfallverursacher flüchtet
Giessen (ots)
Marburg B3: Unfall mit sieben Beteiligten - Unfallverursacher flüchtet
Einen Blechschaden von rund 14.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Sprinterfahrer am Donnerstagnachmittag (29.1.) auf der Bundesstraße 3. Dieser fuhr gegen 15 Uhr entlang der B 3 aus Richtung Marburg in Fahrtrichtung Kirchhain (Höhe Parkplatz Kupferschmiede) und wechselte unvermittelt die Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich ein 27-jähriger Hyundai-Fahrer nach rechts aus und fuhr gegen mehrere Leitbaken. Dahinterfahrende fünf Fahrzeuge wurden durch Überfahren der Trümmerteile infolgedessen ebenfalls beschädigt.
Die Marburger Polizei bittet Unfallzeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 06421/4060 zu melden. Das mutmaßlich unfallverursachende Fahrzeug wird als weißer Kastenwagen beschrieben.
