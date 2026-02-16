Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Ladengeschäft

Greven (ots)

Zwischen Samstag (14.02.), 13.30 Uhr und Sonntag (15.02.), 10.00 Uhr haben Unbekannte die Scheibe an einem Geschäft für Edelmetalle an der Saerbecker Straße eingeschlagen.

Das Geschäft liegt zwischen der Paulusstraße und der Antoniusstraße. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten die Täter außerdem eine in der Nähe des Fensters stehende Glasvitrine. Daraus entwendeten sie diverse Gegenstände. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Einbruch. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Wache in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell