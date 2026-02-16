PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Mettingen, falsche Spendensammler, Spenden per EC-Karte

Steinfurt, Mettingen (ots)

Zu zwei Betrugsfällen durch angebliche Spendensammler ist es am Donnerstag (12.02.) in Steinfurt und Mettingen gekommen. Die Spendensammler baten die Opfer darum, die Spende per EC-Karte abzugeben.

In Steinfurt wurde am Donnerstag gegen 12.00 Uhr ein Mann auf dem Parkplatz des BWS Zentrums von einem Spendensammler angesprochen. Er wurde um eine Spende gebeten. Als der Steinfurter sagte, er hätte kein Bargeld, bat ihn der Unbekannte, die Spende elektronisch per EC-Karte abzugeben. Er tippte dann fünf Euro in das Gerät und bat das Opfer, die EC-Karte auf das Gerät zu legen. Anschließend gab der Steinfurter seine PIN ein. Als er später auf sein Konto schaute, stellte der fest, dass der Unbekannte einen hohen dreistelligen Euro-Betrag abgebucht hat.

In Mettingen wurde eine Seniorin am Donnerstag gegen 14.55 Uhr im Bereich eines Supermarkts an der Geschwister-Voß-Straße auf ähnliche Weise um Geld betrogen. Hier wollte die Frau dem angeblichen Spendensammler zunächst fünf Euro in bar geben. Dieser bestand jedoch auf eine Kartenzahlung, auf die sich die Frau eingelassen hat. Später bemerkte sie, dass von ihrem Konto eine geringe vierstellige Summe abgebucht wurde.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Lassen Sie sich von Spendensammlern niemals dazu drängen, Geld zu zahlen. Und tun Sie dies niemals an Unbekannte mit ihrer EC-Karte. Wenn Sie von Fremden angesprochen werden, halten Sie Abstand und holen Sie niemals Ihre Geldbörse heraus. Sollte es zu einem Schaden gekommen sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 16.02.2026 – 11:14

    POL-ST: Greven, Einbruch in Ladengeschäft

    Greven (ots) - Zwischen Samstag (14.02.), 13.30 Uhr und Sonntag (15.02.), 10.00 Uhr haben Unbekannte die Scheibe an einem Geschäft für Edelmetalle an der Saerbecker Straße eingeschlagen. Das Geschäft liegt zwischen der Paulusstraße und der Antoniusstraße. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten die Täter außerdem eine in der Nähe des Fensters stehende Glasvitrine. Daraus entwendeten sie diverse Gegenstände. Der ...

  • 16.02.2026 – 11:09

    POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Wohnhaus

    Neuenkirchen (ots) - Am Freitag (13.02.) sind unbekannte Täter zwischen 07.30 Uhr und 22.50 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Kuhnts Busch eingestiegen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in das Haus. Dort dursuchten sie sämtlich Räume. Sie öffneten Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag und ein ...

  • 16.02.2026 – 11:06

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Wohnhaus

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte sind am Samstag (14.02.) zwischen 01.30 Uhr und 05.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Alter Postdamm eingestiegen. Die Täter gelangten nach ersten Ermittlungen über ein Kellerfenster in das Haus, das im Bereich Püsselbürener Damm und Birkenallee liegt. Sie durchsuchten und durchwühlten Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Die ...

