Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Mettingen, falsche Spendensammler, Spenden per EC-Karte

Steinfurt, Mettingen (ots)

Zu zwei Betrugsfällen durch angebliche Spendensammler ist es am Donnerstag (12.02.) in Steinfurt und Mettingen gekommen. Die Spendensammler baten die Opfer darum, die Spende per EC-Karte abzugeben.

In Steinfurt wurde am Donnerstag gegen 12.00 Uhr ein Mann auf dem Parkplatz des BWS Zentrums von einem Spendensammler angesprochen. Er wurde um eine Spende gebeten. Als der Steinfurter sagte, er hätte kein Bargeld, bat ihn der Unbekannte, die Spende elektronisch per EC-Karte abzugeben. Er tippte dann fünf Euro in das Gerät und bat das Opfer, die EC-Karte auf das Gerät zu legen. Anschließend gab der Steinfurter seine PIN ein. Als er später auf sein Konto schaute, stellte der fest, dass der Unbekannte einen hohen dreistelligen Euro-Betrag abgebucht hat.

In Mettingen wurde eine Seniorin am Donnerstag gegen 14.55 Uhr im Bereich eines Supermarkts an der Geschwister-Voß-Straße auf ähnliche Weise um Geld betrogen. Hier wollte die Frau dem angeblichen Spendensammler zunächst fünf Euro in bar geben. Dieser bestand jedoch auf eine Kartenzahlung, auf die sich die Frau eingelassen hat. Später bemerkte sie, dass von ihrem Konto eine geringe vierstellige Summe abgebucht wurde.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Lassen Sie sich von Spendensammlern niemals dazu drängen, Geld zu zahlen. Und tun Sie dies niemals an Unbekannte mit ihrer EC-Karte. Wenn Sie von Fremden angesprochen werden, halten Sie Abstand und holen Sie niemals Ihre Geldbörse heraus. Sollte es zu einem Schaden gekommen sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell