POL-S: Auto überschlagen - Fahrerin leicht verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine Leichtverletzte und mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Montag (09.02.2026) in der Hofener Straße ereignet hat. Ein 64 Jahre alter Mann fuhr gegen 08.10 Uhr mit seinem Volvo im Zuckerleweg in Richtung Hofener Straße. An der Einmündung zur Hofener Straße stieß er mit einem von links kommenden Toyota einer 47-jährigen Fahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß geriet der Toyota ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Hierbei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

