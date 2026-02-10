Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickbetrüger erbeuten Goldbarren

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben am Montag (09.02.2026) einen 53 Jahre alten Mann um mehrere Goldbarren im Wert von zirka Hunderttausend Euro betrogen. Der 53-Jährige traf sich gegen 14.15 Uhr mit einer Tatverdächtigen in einem Hotel am Guts-Muth-Weg, nachdem er die Goldbarren auf einer Internetplattform zum Kauf angeboten hatte. Die Tatverdächtige suggerierte dem Mann, dass sie noch Geld auf einer Bank abheben müsse, um die Goldbarren zu bezahlen. Hierfür gaukelte sie ihm vor, die Goldbarren in eine Schachtel zu verpacken und diese später nach der Geldübergabe mitzunehmen. Als die Frau nicht wiederkam, öffnete der Mann die Schachtel und fand lediglich Metallscheiben in der Schachtel.

